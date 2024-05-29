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★オールドBALLYバリー★西ドイツ製★クロコダイル革製ハンドバッグ★保存袋付き
商品番号 G45251567359
商品名

★オールドBALLYバリー★西ドイツ製★クロコダイル革製ハンドバッグ★保存袋付き
ブランド名 バリー
特別価格 税込 6,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BALLYバリーW.GERMANY西ドイツ製1989年以前のオールドBALLYです。クロコダイルハンドバッグ保存袋付き★クロコダイル革製レザープッシュボタン式開閉内側ファスナー付きポケット1つオープンポケット2つ後にオープンポケット1つ★カラー・・カーキグレー★素材・・・クロコダイル★サイズ・・タテ約20cm底ヨコ約30cmマチ約9.5cm持ち手約27cm素人採寸です。USEDです。古い物なので保存時の型くずれや角のスレ・キズなど使用感はありますが、まだまだ使って頂けると思います。長年自宅保管していました。写真参照して下さい。見落とし等あるかもしれませんがご理解頂ける方よろしくお願いします。送料込みです。素材...クロコダイル(本革)カラー...グリーン種類...ハンドバッグ
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