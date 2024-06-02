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ダイアモンドの指輪/NECKLACE/ 0.53 0.3 ct.
商品番号 I18076449959
商品名

ダイアモンドの指輪/NECKLACE/ 0.53 0.3 ct.
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 41,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。以下は、こちらの商品の詳細情報になります。・商品名：DIAMONDNECKLACE0.530.3ct.DDN20/PT900/KB・カラット：0.530.3ct.お値段は安くなっておりますので、値段交渉はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。複数ご購入の方のみ割引させていただきます。.*・゜.゜・*..*・゜.゜・*..*・゜.゜・*..*・゜
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