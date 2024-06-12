COMME des GARCONS 2つ折り財布 SA2100G ゴールド

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商品詳細
COMMEdesGARCONSコムデギャルソン2つ折り財布SA2100Gゴールド【素材】カウハイドレザー【サイズ】幅約12cm×高さ約10.5㎝×マチ約2.5cm【カラー】ゴールド【仕様】開閉：ラウンドジップ内側：札入れ×1、小銭入れ×1、カードケース×4、オープンポケット×2
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