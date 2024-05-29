ルイヴィトン　ポルトフォイユ　カプシーヌ　長財布

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商品詳細
◯LouisVuittonルイヴィトンポルトフォイユカプシーヌ長財布です。とても高級感があり、かわいいですが、三つ折り財布が欲しいので、手放そうかと思います。 ※付属品なし。財布本体のみトリヨンレザー長財布 カードケース 小銭入れ型番：M61249ガレ（ベージュ）素材···本革シリアルNOMI4186定価 193,000円スナップボタンが甘い感じで、いちどにピタッと閉まりませんが、ボタン自体は閉まります。サイズ20x10x2.5cm(幅x高さxマチ)平置き実寸。○状態スレなどありますが、大きく目立つ傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご利用いただけるかと思います。○カラーカラー...ベージュ柄・デザイン...無地
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