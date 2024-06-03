マイケルコース　バッグ

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商品詳細
3年ほど前に購入したマイケルコースのバッグです！2、3回程使用しましたが目立った汚れ、傷はなく綺麗な状態です。色はネイビーです。※色は少し明るめに写っています。※写真にはショルダーベルトは写っていませんが、 ショルダーも付いてます◎▼サイズ縦:約23センチ横:約30センチマチ:約15センチ自宅で保管していましたのでご理解ある方のみご購入お願いします！
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