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HELMUTLANG ノースリブカットソー
商品番号 W53310798146
商品名

HELMUTLANG ノースリブカットソー
ブランド名 ヘルムートラング
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明■ブランド：HELMUTLANG■サイズ：S■カラー：黒【平置採寸】着丈：67肩幅：40身幅：46○素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。掲載写真が全てです。ファスナーお色は、金です。新品、中古問わず一度人の手に渡ったものなので細かなシワや使用感などが気になる方はご遠慮下さい。検品はしていますが見逃す場合も有りますので神経質な方、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。#HELMUTLANG#ノースリブカットソー
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