商品説明■ブランド：HELMUTLANG■サイズ：S■カラー：黒【平置採寸】着丈：67肩幅：40身幅：46○素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。掲載写真が全てです。ファスナーお色は、金です。新品、中古問わず一度人の手に渡ったものなので細かなシワや使用感などが気になる方はご遠慮下さい。検品はしていますが見逃す場合も有りますので神経質な方、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。#HELMUTLANG#ノースリブカットソー



Helmut Lang(ヘルムートラング) / ノースリーブカットソー/S/レーヨン ...



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ノースリーブカットソー/M/レーヨン/グレー/16-4201102



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