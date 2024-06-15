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[ラコステ] Tシャツ ステッチ＆プリント ラージクロックTシャツ レディース
商品番号 O20772431185
商品名

[ラコステ] Tシャツ ステッチ＆プリント ラージクロックTシャツ レディース
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

36(M)：身丈61.5袖丈19身幅44.5肩幅39本体：綿65%ポリエステル35%/衿：綿50%ポリエステル50%-----------------------------------------------ナチュラルな風合いの中にもスポーティーな機能性を兼ね備える、コットン×ポリエステルのブレンドジャージ素材を使用。フロントには、トレードマークのクロックロゴをレイアウト。プリントとステッチをレイヤードしたグラフィックワークで、シンプルな中にも立体感ある表情を演出したクルーネックTシャツです。
http://narcologia.ru/goods/stair450500.html
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