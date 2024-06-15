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ロンハーマン別注　フランクアンドアイリーン　ネル生地チェックスキッパーシャツ
商品番号 P33897212082
商品名

ロンハーマン別注　フランクアンドアイリーン　ネル生地チェックスキッパーシャツ
ブランド名 フランクアンドアイリーン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

No.t981　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　#miyabi　　　　↑　↑他にも商品出品中(#^.^#)　↑　↑　　　★*☆♪古着は出会いが大切★*☆♪※。.:*:☆見つけた時が買うタイミング※。.:*:☆★FRANK\u0026EILEEN　ロンハーマン別注　ネル生地スキッパーシャツ　コットン　100%　★サイズ　　　【XXS】　　　　XXS表記ですがS～M相当　　　　平置き実寸　着丈　　　　60cm　肩幅　　　　35cm　身幅　　　　41cm　袖丈　　　　60cm　素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。　★カラー　　　　茶系×白　★商品状態　　　使用感少なめ　　　◆==============================◆◇あくまでも中古品ですので考慮した上でご購入下さい。◇撮影環境によって色味は実物とは異なる場合がございますので、質問頂ければお答えします。◇記載に無い見落としの汚れダメージが許容範囲を超えている場合は【評価前】にご連絡下さい。◇記載している表現に関して画像で判断出来ない場合は、ご遠慮なくコメント質問して下さい。確認せず購入した場合の返品はお受け出来ません。◇梱包または保管時のシワはご理解したうえでご購入下さい。◇コメントのやり取り中であっても購入した方が優先になりますので、ご了承下さい。アングリッドヤヌークフランクアンドアイリーンセオリーミラオーウェンフレームワークツムグナノユニバースヤエカミズイロインドイエナ23区ジャーナルスタンダードラルフローレンアンタイトルイチトゥモローランドポールスミススピックアンドスパンマッキントッシュマカフィートゥデイフルなど出品しております。
http://narcologia.ru/goods/kindness586205.html
http://narcologia.ru/goods/approximate902820.html
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