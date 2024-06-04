ヴィヴィアン　ポロシャツ　レッドレーベル

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ヴィヴィアンウエストウッドviviennewestwoodレッドレーベルポロシャツ トップス カットソーサイズ3ボーダー ライトベージュ×緑に近い水色肩幅…約40㎝袖丈…約35㎝脇幅…約43㎝総丈…約64㎝●目立った汚れなどありませんが、脇部分と袖部分に少しだけ毛玉あります(画像10)●タンスにずっとしまっておりました。中古品の為、完璧なものをお求めの方・神経質な方はご遠慮下さいませ。USEDにご理解頂ける方のみお願いします。●長期間タンスに保管していたので、出品の際に洗濯しアイロンかけました。●値引交渉…行っておりません、ご了承下さいませm(__)m●水漏れ防止にビニール袋に入れて発送します。先にコメントのない場合は、即購入OKです！何かご質問等ありましたら、コメントにてよろしくお願い致します。