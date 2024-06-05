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80s ボーダーブラウス　パフスリーブ　パールボタン　肩パット　レトロブラウス
商品番号 L42453603260
商品名

80s ボーダーブラウス　パフスリーブ　パールボタン　肩パット　レトロブラウス
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈…約60cm＊素人採寸の為、誤差はご了承のほどお願いします。新品　タグ付き肩パット入り昔購入したまま新品です。自宅にて保管していました。小さく折り畳んでの発送になります。畳じわなどご理解お願いいたします。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダー季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/choice935285.html
http://narcologia.ru/goods/reflector900564.html
http://narcologia.ru/goods/enquire712689.html
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