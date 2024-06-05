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- 80s ボーダーブラウス パフスリーブ パールボタン 肩パット レトロブラウス
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商品詳細
丈…約60cm＊素人採寸の為、誤差はご了承のほどお願いします。新品 タグ付き肩パット入り昔購入したまま新品です。自宅にて保管していました。小さく折り畳んでの発送になります。畳じわなどご理解お願いいたします。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダー季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/choice935285.html
http://narcologia.ru/goods/reflector900564.html
http://narcologia.ru/goods/enquire712689.html
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