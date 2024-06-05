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ギャザーボリュームバルーンシルエットブラウス【ウォッシャブル/手洗い可能】
商品番号 Y35828417692
商品名

ギャザーボリュームバルーンシルエットブラウス【ウォッシャブル/手洗い可能】
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏先月購入しましたが、一度も着ることなく出品いたします。たっぷりのギャザーブラウスのバルーンブラウスになります。■手洗い可能です。#ミラオーウェン#バルーン#手洗い可能#新品#ブラウス
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