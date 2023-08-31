CROCODILE ロング丈 トップス 半袖 クロコダイル

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商品詳細
クロコダイルのトップス平置き寸法＊身丈約79cm＊身幅約46.5cm＊袖丈約32.5cm新品未使用タグ付き定価税込8800円サイズ表記Lバスト86～94身長154～162畳んで保管しているため畳じわが生じる可能性もございます他にご質問御要望ありましたらお気軽にコメントどうぞ(¨̮)即購入○Ａ30
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