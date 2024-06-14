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45rpm　蓮柄タンクトップ
商品番号 C98303041803
商品名

45rpm　蓮柄タンクトップ
ブランド名 フォーティーファイブアールピーエム
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

45サイズは2着丈=約57㌢身幅=約39㌢※平置きでの採寸になります。　素人採寸ですので多少の誤差はあります。※お値引き不可
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