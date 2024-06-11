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ルイ ヴィトン ポーチ フラグメント iPhone ブラック グレー レインボー
商品番号 K34120583298
商品名

ルイ ヴィトン ポーチ フラグメント iPhone ブラック グレー レインボー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 23,364 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンポーチフラグメントiPhoneブラックグレーレインボーモノグラムエクリプスフラッシュM64433美品中古UB1137LOUISVUITTON藤原ヒロシコラボアイフォンチェーン小物入れファスナーロゴブランド小物黒灰色LV本物鑑定済み商品名：フラグメントiPhoneブランド名：ルイヴィトン/LOUISVUITTON商品ランク：Aランクサイズ：(約)ｗ:20cm×ｈ:10cm型番・品番：M64433シリアル・Ref：UB1137カラー：ブラックグレーレインボーモノグラムエクリプスフラッシュ付属品：なし■詳細説明：金具に傷、フチ付近に若干の型崩れが見られますが、その他目立った使用感は無く非常に綺麗なお品物です。コメント：藤原ヒロシ率いるフラグメントとのコラボ商品。iPhoneに限らず小物入れ・ポーチとして様々なシーンでお使い頂けます。商品番号：ec-15328no.0540198221013■お問い合わせ番号：ec-15328★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。■仕入れ先：こちらの商品はアプレオークションさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めください
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