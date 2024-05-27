【新品未使用】merci paris メルシーパリキャンバストートバッグブラック

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商品詳細
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈【merciparisメルシーパリキャンバストートバッグ】ブラックサイズ大新品未使用タグ付きサイズ横38cm縦38cm(持ち手含まず)マチ10cmフランスパリセレクトショップメルシーmerci限定のトートバッグです。2023年6月に現地で購入しました。★即購入OKです東京より1-2日で発送いたします(場合によって時間がかかる場合があります。お急ぎの方はコメントをお願いします。)折り畳んで梱包するため、折り目がつきます。ご不明点はコメントお待ちしております┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)特徴···A3サイズ収納可(大容量)
http://narcologia.ru/goods/conception270457.html
http://narcologia.ru/goods/moped500868.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture751141.html
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