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Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス ストライプオーバーシャツ
商品番号 R64409206353
商品名

Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス ストライプオーバーシャツ
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フリーサイズ肩幅46身幅57.5着丈76.5袖丈57袖口23紙タグははずしておりますが、試着のみです。ドゥらしいオーバーサイズのメンズライクなシャツです。着こなせなかったので、お探しの方いかがでしょうか。以下ブランド公式サイトより。軽く柔らかな肌触りで、着心地の良さに惹かれる1枚。襟に入っているワイヤーは、動きを出すことでニュアンスを演出してくれます。長めの丈でもオーバー過ぎずすっきりと見える拘りのシルエット。暖かくなったら軽やかな羽織としても活躍します。袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ素材...コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/cowpox176839.html
http://narcologia.ru/goods/approximate792920.html
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