Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス ストライプオーバーシャツ

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フリーサイズ肩幅46身幅57.5着丈76.5袖丈57袖口23紙タグははずしておりますが、試着のみです。ドゥらしいオーバーサイズのメンズライクなシャツです。着こなせなかったので、お探しの方いかがでしょうか。以下ブランド公式サイトより。軽く柔らかな肌触りで、着心地の良さに惹かれる1枚。襟に入っているワイヤーは、動きを出すことでニュアンスを演出してくれます。長めの丈でもオーバー過ぎずすっきりと見える拘りのシルエット。暖かくなったら軽やかな羽織としても活躍します。袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ素材...コットン(綿)