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モフモフ フェイクファー L トップス ピンク系 フェミニン 可愛い
商品番号 F75406912003
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モフモフ フェイクファー L トップス ピンク系 フェミニン 可愛い
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,990 円
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商品詳細

★クリックして頂き感謝です(*´ー｀a18*)つ無言、即購入→大歓迎(平置き採寸)写真にあります※若干の誤差はありますご了承下さい。▪️状態▪️USED古着ならではの着用感はありますが目立つ大きなダメージもなくまだまだ着ていただけます古着【ヴィンテージ品】になります【送料無料の匿名配送について】なるべく空気を抜いて送料を抑えておりますらくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便に予告なく変更する場合がございますご了承くださいm(*__)m【取り扱い】ナイキやアディダス、バンズなどのスニーカーや古着男子や古着女子に人気のアメリカ古着の半袖Tシャツやトレンドの柄シャツ、スウェットやパーカーやビンテージなどの個性派まで出品しています今季は大きいサイズのトップスをだぼっと着て着痩せコーデなど、ゆるだぼやオーバーサイズのビッグシルエットファッションが韓国でも流行していますUSA古着のバンドTシャツやキャラクターTシャツ、カレッジ系やアニマル系や猫Tシャツなど主にギルダンやヘインズ、デルタにフルーツオブザルームなどがあり、サーフ系やストリート、カジュアル系や面白いTシャツが好きな人などにオススメ春夏秋冬のコーディネートの一着として、奇抜なブリーチ加工や無地をアースカラーなどのコーデで楽しんだり、派手な柄をシンプルなチノパンやデニム、ハーフパンツに合わせてみたり、柄ワンピースなどで気分を上げたり、大きいサイズをチュニック感覚でお楽しみ下さいませまた、バーバリーやローラアシュレイの花柄ワンピ、グッチやルイヴィトンの財布、フルラやラルフローレンなどのバッグなども取り扱っておりますとことん可愛い服が好き、綺麗めなお姉さん系のDIANAのパンプスやお洒落でカッコいい系のアメカジ、ストリート系などの皆様のお役に立てれば幸いです☆
http://narcologia.ru/goods/flight427428.html
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