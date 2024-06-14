ウクライナ刺繍 レース袖 刺繍 プルオーバー エスニック 民族 ブラウス

伝統的なウクライナ刺繍のブラウスです！肩のレースのディテールや、繊細な刺繍がとても素敵です。着るとTシャツのような楽な着心地です。ストンと落ちるシルエットで体のラインを拾いすぎないため、着痩せ効果があります＾＾＿サイズ：Free着丈64cm 身幅58cm 肩幅47cm 袖丈11cmカラー：ホワイト、レッド素材：コットン素材感：柔らかくざっくりとした織り地のコットン生地。多少の透け感がございます。状態：特筆すべきダメージや汚れのない美品です。クリーニング後、アイロンをして風通しの良い所で保管しています。＿ご不明な点などがございましたらコメント欄にてご連絡くださいませ。素材...コットンカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春、夏、秋048LA193



2023年最新】ウクライナ刺繍 ブラウスの人気アイテム - メルカリ



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