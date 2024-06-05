鑑定済 ルイヴィトン モノグラム お買得 アレクサンドラ 3つ折財布

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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆出品している全ての商品は古物商鑑定済の 100%ルイヴィトン正規品です☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆製造番号:CA1069カードポケット:13枚分サイズ:W15×H11付属品:なし購入先:ルイヴィトン京都高島屋店内側は小銭入れ内にスレキズ汚れがありますがその他は汚れもなく綺麗な状態です。フラップ部分にイニシャル跡がありますが目立ちません。外側は表面に多少のスレがありますが汚れはありません。金具にスレがあります。＊ルイヴィトン保存箱・保存袋・タグ等は付属しません。＊発送方法は基本的にヤマト運輸ですが梱包サイズによっては日本郵便に変更する場合がありますので予めご了承くださいませ。23May-022