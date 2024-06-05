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ルイヴィトン ハンドバッグ ショルダーバッグ
商品番号 E98020715535
商品名

ルイヴィトン ハンドバッグ ショルダーバッグ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 16,280 円
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商品詳細

コメントなし即購入おｋです!ルイヴィトンショルダーバッグハンドバッグM69442サイズ：17x14x5付属品:箱、保存袋、ショルダー検品、撮影の為に開封しておりますが、商品自体は新品未使用でございます海外製品(海外正規品)となります為、国内正規品とは作りが異なる場合があります。すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。
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