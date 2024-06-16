ヴィンテージネックレス 14金 金細工 翡翠 ルビー 象 10金チェーン 683 ...

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美しい模様と色合いの翡翠の素敵なフォルムのゾウのモチーフに輝く14金の角、足、背中の金細工装飾、更に目にはルビーが装飾された翡翠グリーンとK14ゴールドの色合い、10金のチェーンも素敵なネックレスです。象さん、動物好きの方にもおすすめです。刻印バチカン58514KチェーンK10ルビー宝石テスターで鑑定済みチェーン長さ約45cm(留め具含む)★当方の商品はメルカリのみで出品しております。詐欺サイトには呉々もお気を付け下さい。目立った傷や汚れはございません。ヴィンテージ品として全体的に綺麗な状態です。即購入、大歓迎です！老舗デパートで購入したものです。★撮影時、梱包時に商品を確認しておりますので、到着後の破損の返品は致し兼ねます。返品時の差し換え防止の為でもありますのでご了承下さい。★★★他に出品中の商品2点以上のご購入の方、コメント頂ければ、お値引き致します!!!