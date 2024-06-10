ユーズド極美品　ケイミー　kayme 9号　藍金魚　ツイストワンピース

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ユーズド極美品 ケイミー kayme9号 藍金魚 ツイストワンピース2022年秋に正規店で購入いたしました。今夏1回着用しましたが、似￼た色合いのワンピースが多いため、あまり出番がありません。ネイビーと白がベースの涼しげで落ち着いた色合いなので、1枚で着ても悪目立ちしません。￼上にジャケットを合わせると相当に落ち着いて、ビジネス向きになります。￼￼お値下げの予定は現状ありません。自分自身が迷っているところもあるので、現状はこの値段なら売れても後悔は無い値段で出品しています。急に出品を取り消す可能性もあります。ご了承ください。￼購入時期 2022年秋￼、正規店にて新品購入価格(税込)48,400円型番 OBRU7217サイズ 9号、詳しいサイズは1番最後の写真を参照ください。(こちらの商品は既製品サイズのままです。サイズ直しはしていません。)素材 ポリエステル94％ ポリウレタン6%詳細 後ろファスナー 半袖 日本製 家庭で洗濯可ほつれ破れ汗染み等ダメージはありません。※お品は、ハイベックという、ウールのスーツや制服などが家庭で洗濯できる特殊洗剤を使用し、手洗い済です。※購入後、サイズが合わないという理由でのキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。必ず1番最後の写真のサイズをご確認ください。#keyme#kayme#ケイミー#kayme#ウォッシャブル#和柄#金魚#藍#パーティ#ゲストドレス#夏#ビジネスカラー···ホワイト柄・デザイン···その他袖丈···半袖季節感···夏購入時の金額¥48,400季節感···夏、秋