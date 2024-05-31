LOVIN プロデュース モテモテペンダント2017

THEYELLOWMONKEYのSUPERBIGEGGツアーにて購入しました。吉井和哉さんプロデュースのコインペンダントです。現地にて購入し、未開封で保管していましたが、出品時に初めて開封しました。外装ビニル袋の糊が弱くなっています。外箱は新品に比べたら、若干色焼け(色飛び)があるかもしれません…。経年変化のペンダントトップのくすみがありますが、シルバー磨きで磨いて頂ければ問題ないかと思います。チェーンは綺麗な状態です。大切にして頂ける方にお譲りできればと思います。#THEYELLOWMONKEY#ザイエローモンキー#イエモン#TYMSPROJECT#吉井和哉#ロビン#コインペンダント#コインネックレス#シルバーネックレス#シルバーペンダント#モテモテネックレス#モテモテペンダント#SUPERLOVIN



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