新品　feiler フェイラー　ハイジ　ジャカード　トートバッグ

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商品詳細
お値下げしました！FEILERフェイラーハイジジャカード バッグ 定価11.000円素材：本体 ナイロン、合成皮革 裏貼ポリエステルサイズ:約W38×H25×D13持ち手上がり約17cmA4サイズが横でお入れいただけますカラー:ブラック使用するつもりでしたが、なかなか機会がないためお譲り致します。梱包は折りたたませていただきます。このまま購入OKです！feilerフェイラーハイジトートジャカードトートバッグハイジ学校フェイラー
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【新品】フェイラー ハイジジャカード トートバッグ サファリベージュ | フリマアプリ ラクマ
フェイラー ハイジジャカード トートバッグ 高評価！ 7020円 ...
FEILER - 【新品】☆FEILER☆フェイラー☆学校☆ハイジ☆トートバッグ ...
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