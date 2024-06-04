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新品　feiler フェイラー　ハイジ　ジャカード　トートバッグ
商品番号 R82703332187
商品名

新品　feiler フェイラー　ハイジ　ジャカード　トートバッグ
ブランド名 フェイラー
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました！FEILERフェイラーハイジジャカード　バッグ　定価11.000円素材：本体　ナイロン、合成皮革　裏貼ポリエステルサイズ:約W38×H25×D13持ち手上がり約17cmA4サイズが横でお入れいただけますカラー:ブラック使用するつもりでしたが、なかなか機会がないためお譲り致します。梱包は折りたたませていただきます。このまま購入OKです！feilerフェイラーハイジトートジャカードトートバッグハイジ学校フェイラー
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