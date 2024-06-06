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MICHEAL KORS マイケルコース バッグ
商品番号 D54493132981
商品名

MICHEAL KORS マイケルコース バッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前のもので数回使用色黒バッグの中にファスナー付きのポケットが1つと、その他に4つ付いています。レザー部分に気になる傷や汚れはありません。ファスナーやショルダーの金具には細かい傷や多少剥がれてしまっている箇所がありますが気になるほどの大きさでは無いと思います。バッグの底の金具もスレがありますが剥がれは無いです。マイケルコースMICHEALKORSハンドバッグショルダーバッグ
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