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【SALE】ポロラルフローレン　美品　 ポロシャツ　M 白　ポニー　総柄　全体
商品番号 C59239485725
商品名

【SALE】ポロラルフローレン　美品　 ポロシャツ　M 白　ポニー　総柄　全体
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【POLORALPHLAUREN】ラルフローレン総柄のポロシャツポニーの刺繍が全体に施された素敵なポロシャツです！これからの季節にとでも素敵ですデニムと合わせたりふんわりスカートと合わせても可愛いです数回の着用で美品です。サイズ・・M160cmカラー・・ホワイト×ネイビー素材・・・綿100%平置きサイズ肩幅・・・37cm身幅・・・43cm着丈・・・57〜60cmラルフローレン、ポロラルフローレン、バーバリー、ユニクロ、GU、GAP、ベネトン、トミーヒルフィガー、ZARA、ザラ、H\u0026Mなどでお探しの方にも。
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