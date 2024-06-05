【SALE】ポロラルフローレン　美品　 ポロシャツ　M 白　ポニー　総柄　全体

【POLORALPHLAUREN】ラルフローレン総柄のポロシャツポニーの刺繍が全体に施された素敵なポロシャツです！これからの季節にとでも素敵ですデニムと合わせたりふんわりスカートと合わせても可愛いです数回の着用で美品です。サイズ・・M160cmカラー・・ホワイト×ネイビー素材・・・綿100%平置きサイズ肩幅・・・37cm身幅・・・43cm着丈・・・57〜60cmラルフローレン、ポロラルフローレン、バーバリー、ユニクロ、GU、GAP、ベネトン、トミーヒルフィガー、ZARA、ザラ、H\u0026Mなどでお探しの方にも。



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