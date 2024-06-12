Plage back open オールインワン

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Plageのbackopenオールインワンです。水着としてもボディースーツとしても着用できます。購入しましたが、着る予定がなくなりましたのでお譲りします。◯新品、未使用です。タグ付きです。【サイトより引用】もちっとした素材で着心地が良いのが特徴の一枚。一番のこだわりは、背中を大胆に開けたデザイン。水着としてはもちろんですが、デニムと合わせてタンクトップ使いもおすすめ◎デイリー使いにもこだわっているので、股の部分がスナップになっていて、着脱が楽なのも嬉しいポイントです。柄・デザイン···無地カラー···ブラック#ベイクルーズ#プラージュ#Plage#水着#ボディースーツ柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬