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Plage back open オールインワン
商品番号 K68317279412
商品名

Plage back open オールインワン
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Plageのbackopenオールインワンです。水着としてもボディースーツとしても着用できます。購入しましたが、着る予定がなくなりましたのでお譲りします。◯新品、未使用です。タグ付きです。【サイトより引用】もちっとした素材で着心地が良いのが特徴の一枚。一番のこだわりは、背中を大胆に開けたデザイン。水着としてはもちろんですが、デニムと合わせてタンクトップ使いもおすすめ◎デイリー使いにもこだわっているので、股の部分がスナップになっていて、着脱が楽なのも嬉しいポイントです。柄・デザイン···無地カラー···ブラック#ベイクルーズ#プラージュ#Plage#水着#ボディースーツ柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/response818142.html
http://narcologia.ru/goods/procurement97533.html
http://narcologia.ru/goods/encourage578072.html
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