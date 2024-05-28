クリスチャンディオールのジャケット

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商品詳細
クリスチャンディオールの春から秋用ジャケットです素材 麻100 サイズ M肩幅40cm 袖丈58cm 着丈72cm 身幅44cm 平置き自己採寸の為、多少の誤差が有りますMサイズですがゆったりめです。10年ほど前にデパート正規店で購入しました、ボタン、裏地共にディオールのマークが入っています。着用回数は2〜3回です。サイズが合わなくなり出品します。クリーニング済です
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit857586.html
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