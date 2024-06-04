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LIZLISA ブラウス
商品番号 F13087346070
商品名

LIZLISA ブラウス
ブランド名 リズリサ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LIZLISAリズリサブラウス試着しただけなので目立った汚れなどはありません。♡サイズ♡F身幅45cm袖丈27.5cm肩幅31cm着丈57cm即購入⭕️
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