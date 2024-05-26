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フレイアイディー ラッフル スリーブブラウス
商品番号 W39642777607
商品名

フレイアイディー ラッフル スリーブブラウス
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着る機会がないので出品します！色はブラックになります♪袖にボリュームがあってとてもかわいいです♡サテン生地なのでとても上品な印象になります！大きなラッフルスリーブが華やかな印象を与えるブラウス】【Design/Styling】肩先が隠れるほどのボリューム感でラッフルをあしらい二の腕をほっそりと、袖の端にテグスを通す仕様で、大胆で動きのあるラッフルスリーブに仕上げました。ボディラインを華奢に見えるよう肩の内側からラッフルを施し、どの角度から見てもキレイなシルエットを実現。バックスタイルは釦で着脱できる仕様です。身頃は光沢を感じられるサテン素材を、袖は軽い綿ローンを使用した上品なワントーンライクが、クチュール感のあるスリーブデザインを引き立てます。
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