ソブ　sov. ブラウス　トップス　ホワイト　白　レース　フリル　フェミニン

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商品詳細
ご覧頂き誠にありがとうございます♪♪お得情報がありますのでプロフィールをご覧ください✨即購入OKです♪✨トレンド、人気アイテム多数出品中✨出品中の商品はこちら⇨#zomiアパレル☑️フォロー割☑️リピート割を行なっております♪プロフィールをのぞいてみて下さい♪当日〜翌日に発送致します♪♪◆商品説明◆※サイズ等の詳細については写真の最後をご覧ください。◆ブランド◆ソブsov.■取引時の注意点※中古品、ヴィンテージにご理解のある方のみお願い致します。神経質な方はご購入をお控え下さい。状態によっては安価で出品させて頂いております。気になることがあれば質問くださいませ。他にも、フェミニン、カジュアル、トレンド品を中心に、セットアップ、Tシャツ、スウェット、ワンピース、ニット、パーカー、アウターを多数出品しております。35
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