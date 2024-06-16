ジェラートピケ　ソフトクリームTシャツ

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商品詳細
購入後一度着ました。特にシミ汚れなく綺麗です。フリーサイズですがレディースＭくらいだと思います。かなり収縮性ある素材です。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖#gelatopiqué#ジェラピケ
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