ヒロコハヤシ　ピアンテ　薄型二つ折り財布

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商品詳細
財布形/開け口...二つ折り小さめバッグでも収まるサイズ感ながら、厚みを抑えた二つ折り財布です。カードを入れるポケットは5段＋小銭入れ裏のフリーポケットが1つと、コンパクトながらしっかり収納できます。また、小銭入れは大きく開いて出し入れもスムーズです。カード入れ：5箇所/お札入れ：1箇所/小銭入れ：1箇所/フリーポケット：1箇所/スナップボタン調節：1段階【素材】染色した牛革に型押しを施し、白く色付けをしたあとに洗いをかけています。※柄の出方には個体差がございます。あらかじめご了承くださいませ。サイズW10×H9.5D3cm重さ80gご覧いただきどうもありがとうございます。ヒロコハヤシの折り財布です。一月使用。セール前に直営オンラインショップで購入。折りグセも汚れもなく綺麗な状態だと思います。中古品だとご理解の上よろしくお願いします。
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