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サマンサタバサプチチョイス くまのプーさん 長財布 2021
商品番号 M48478329524
商品名

サマンサタバサプチチョイス くまのプーさん 長財布 2021
ブランド名 サマンサタバサプチチョイス
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に購入してから使用せずに買った時の状態で保管していました。保証書はありません。とても可愛くて出品を迷っていたので急に取り下げるかもしれません。
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