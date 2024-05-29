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ダンスコ　36
商品番号 O85006758674
商品名

ダンスコ　36
ブランド名 ダンスコ
特別価格 税込 5,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ダンスコ　サイズ　36足が小さめなのでサイズ36ですが少し私には大きかったです。気に入っていましたので無理に数回履きましたがやはり出番がないので出品します。左の後ろの1箇所画像でご確認下さい。糸のほつれがあります。目立つものではないかと思います。ご理解の上ご検討ください。used品ですので気になる方はご遠慮下さい。
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