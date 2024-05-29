ご覧いただきありがとうございます。ダンスコ サイズ 36足が小さめなのでサイズ36ですが少し私には大きかったです。気に入っていましたので無理に数回履きましたがやはり出番がないので出品します。左の後ろの1箇所画像でご確認下さい。糸のほつれがあります。目立つものではないかと思います。ご理解の上ご検討ください。used品ですので気になる方はご遠慮下さい。



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