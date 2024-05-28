未使用美品ルスークのボリュームのあるラビットファーのスヌード　マフラー　ストール

ご覧くださりありがとうございます。新品未使用のルスークのラビットファーのスヌードです。ボリュームがあり大変暖かいです。マフラー状で片側が筒状になっていて巻いた時にもう片方を入れられるようになっています。結構大判で肩に掛けて背中と胸周りもカバーできます。雰囲気がわかるように最後の画像でワンピースに羽織らせています。カラー ブラックサイズ フリーサイズ着用するつもりで商品タグは取ってしまいましたが未使用の新品です。発送の際は圧縮して発送致しますのでご了承お願い致します。他にもアナイ、イエナ、イヴサンローラン、フォクシーのスヌードやイブサンローラン、グッチのストール、ワンピースやダウンコート、トレンチコート、パーカー、チュニック、カーディガンなどを出品しています。#ルスーク#ラビットファー#ストール#スヌード他にもジルスチュアートレッセパッセプロポーションボディドレッシングナチュラルビューティーベーシックエムプルミエエポカアナイアプワイザーリッシェポロラルフローレンドゥロワーダイアンフォンファステンバーグAPCイッサロンドンケイトスペードバーバリーイエナロンハーマンヴィンテージトゥモローランドシップスノーリーズユナイテッドアローズビームスディーホリックブルーガールフォクシーマックスマーラエストネーションジェームスパースのTシャツ、チュニック、コート、ワンピース、パンツを出品しています。カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...リアルファー



2023年最新】ルスーク/マフラー/ショールの人気アイテム - メルカリ



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