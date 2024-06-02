

【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA



【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA 【新品未使用】エルメス ソルド スカーフ カレ90 BRIDES DE GALA

ご覧頂きありがとうございます。【商品】HERMESCARRE90×90SOLE100%【品番】H003081S21【購入場所】エルメスソルド ※タグ近くにSマークがあります。【状態】新品（折りじわあり）こちらは人気のデザインで毎年柄が変わって出ています。シルクに小さなミツバチが織り込まれているシンプルなデザインで、2種類のお色を楽しめる大判スカーフです。※セール(ソルド)品のためHERMES専用箱は付属しておりません。検品済ですが微細なほつれがある場合もございます。予めご了承ください。あくまで素人保管ですので、ご理解の上ご検討お願いいたします。#ブリッドドゥガラ#シルクスカーフ#タトゥ#インテリア#エルメスソルド#ブランド