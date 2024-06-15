JOURNAL STANDARD relume リネンシャツ

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No.194この度は数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます♪⭐️#nanadai‘scloset他にも商品取り揃えています♪✨全品送料無料✨フォロー割引✨リピート割引※どちらも購入前に「フォロー済」「リピート割希望」とコメントをお願いいたします‼︎⚠️購入後のコメントはお値引き対象外となりますのでご注意下さい。❇️商品説明ジャーナルスタンダードリリュームリネン100パーセントシャツとても着心地の良いストレスフリーな一枚。色も馴染みやすいアースカラーの草色です。長く愛用出来る逸品です‼︎❇️サイズ表記：F実寸(cm)：・着丈 68・肩幅 48・袖丈 46￼❇️商品の状態使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし❇️色 グリーン※発送する際圧縮袋に入れて発送致します。その際にシワが付くことが予想されますのでご理解の上御検討下さい。ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ★お得な割引実施中です★￼￼￼⭐️フォロー割引このアカウントをフォローいただきますと、販売価格に応じてお値引きをさせていただきます。✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶フォロー割引金額〜2,999円➡︎100円OFF〜5,999円➡︎200円OFF〜8,999円➡︎300円OFF9,000円〜➡︎500円OFF✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶⭐️リピート割引一度ご購入いただいた方に対して、次回のご購入時に200円OFFさせていただきます。※ご不明な点があれば、ご連絡下さい。すぐのご返信が難しい時がありますがなるべく早くお返し致します。併せてプロフィールもお読み下さい。#AWS345