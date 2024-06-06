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【新品】X-girl★ホログラムＴシャツ
商品番号 F70330001126
商品名

【新品】X-girl★ホログラムＴシャツ
ブランド名 エックスガール
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホログラムプリントがポイントのシンプルで合わせやすいＴシャツです♪サイズ違いで１枚所有しているため、使用していなかったこちらを出品致します。カラー：ホワイトサイズ：１【平置き】着丈：約61cm身幅：約44cm肩幅：約41cm袖丈：約18cm
http://narcologia.ru/goods/marshal614680.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming156292.html
http://narcologia.ru/goods/response714242.html

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