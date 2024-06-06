ポケカ　ポケモン　カメックス　25th プロモ　PSA10

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観覧していただき誠に有り難うございます。こちらはカメックス 25thプロモ のPSA10になります。※そのまま購入可能ですが、プロフィールの一読をお願い致します。状態は画像にてご確認いただければと思います。自身で鑑定に出したもの(ワンオーナー品)になります。写真のPSA鑑定10ケースの状態の物を専用のスリーブに入れ、緩衝材で保護し、水濡れ対策をして発送致します。分かりやすい写真を心がけていますが、PSA鑑定の性質上、鑑定後にPSAケースや内部に埃や初期傷等がある場合がございますので、ご理解ご了承の上ご検討頂けましたら幸いです。何かありましたらコメントまでお願い致します。ポケカ ポケモンカードポケモンポケセンポケモンセンター配布限定Pokémonポケットモンスタープレイ用 コレクション用トレーナーズサポートスペシャルアートグレサバルクPSA鑑定PSA10強化拡張パックハイクラスパック連番TAGTEAMcsrCSRchrCHRvmaxVMAXvstarVSTARsrSRsarSARarARsaSAhrHRurURexEXgxGXアニバーサリーコレクション25周年