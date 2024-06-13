リリーブラウン　シアー　トップス

カラー···ベージュ季節感···春、夏商品説明:2年前に購入しました。後ろが開いてるタイプになってます。中のキャミソールはセットになっています。定価8000円ほど※出費を迷っているためお値下げは致しかねます。自宅保管となりますので神経質な方はご遠慮ください。また何かありましたら、コメント下さい。



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