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チェックシャツ、カットソー
商品番号 B88854928773
商品名

チェックシャツ、カットソー
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白黒に四角シルバーのボタンがポイントの服です。　肩幅33着丈66cm。　水色無地の服です。
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