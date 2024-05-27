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A.I.P.　エーアイピー　レザーバッグ　本革・本皮
商品番号 L38870840345
商品名

A.I.P.　エーアイピー　レザーバッグ　本革・本皮
ブランド名 エーアイピー
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ＝縦×横×マチ＝25cm×28cm×10cm色：茶色素材：レザー（本皮）状態：少し色あせ感ありますが、特に問題なく普通にお使いいただけます。※内側の生地が、チェーンのような模様が入っています。A.I.P（エーアイピー）の珍しいレザーバッグです。※らくらくメルカリ便かレターパックで発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/conception431857.html
http://narcologia.ru/goods/preference364438.html
http://narcologia.ru/goods/freshman64256.html
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