A.I.P.　エーアイピー　レザーバッグ　本革・本皮

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商品詳細
サイズ＝縦×横×マチ＝25cm×28cm×10cm色：茶色素材：レザー（本皮）状態：少し色あせ感ありますが、特に問題なく普通にお使いいただけます。※内側の生地が、チェーンのような模様が入っています。A.I.P（エーアイピー）の珍しいレザーバッグです。※らくらくメルカリ便かレターパックで発送予定です。
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