Pomtata ポンタタ ゴートレザー カゴバッグ フェイクファーポーチ付 ...

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商品詳細
ゴートレザーで目が細かくしっかり編みこみして仕上げられています。レザーならではの経年変化も楽しめるアイテムです。フェイクファーのバッグインポーチが付いてますので、春夏だけでなく、秋冬も使えると思います。【カラー】本体（トートバッグ）：トープバッグインポーチ：ブルー【サイズ】幅：25.5cm高さ：23cmマチ：14cm重さ：550g【素材】本体：山羊革内装：アクリル原産国：インド定価：44000円（税込）※自宅保管品ということを御理解の上、ご購入お願いします。かごバッグトートバッグ
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