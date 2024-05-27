ゴートレザーで目が細かくしっかり編みこみして仕上げられています。レザーならではの経年変化も楽しめるアイテムです。フェイクファーのバッグインポーチが付いてますので、春夏だけでなく、秋冬も使えると思います。【カラー】本体（トートバッグ）：トープバッグインポーチ：ブルー【サイズ】幅：25.5cm高さ：23cmマチ：14cm重さ：550g【素材】本体：山羊革内装：アクリル原産国：インド定価：44000円（税込）※自宅保管品ということを御理解の上、ご購入お願いします。かごバッグトートバッグ



Pomtata ポンタタ ゴートレザー カゴバッグ フェイクファーポーチ付 ...



Pomtata ポンタタ ゴートレザー カゴバッグ フェイクファーポーチ付 ...



Pomtata ポンタタ ゴートレザー カゴバッグ フェイクファーポーチ付-



Pomtata ポンタタ ゴートレザー カゴバッグ フェイクファーポーチ付 ...



Pomtata ポンタタ ゴートレザー カゴバッグ フェイクファーポーチ付-



Pomtata ポンタタ ゴートレザー カゴバッグ フェイクファーポーチ付-



POMTATA ポンタタ RAVY ゴートレザー トートバッグ かごバッグ ...



POMTATA ポンタタ アルミハンドル カゴバッグ インナーバッグ付 | Shop ...



メーカー再生品】 【新品】MARNIマルニ 人気ラフィアかごバッグ ...



ギルト: ウィメンズ | POMTATA | プリーツバッグ



男の子向けプレゼント集結 STAUD クリアバッグ ブラック かごバッグ ...



POMTATA ポンタタ かごバッグ



POMTATA ポンタタ かごバッグ



上品なスタイル 山葡萄底カゴバッグ・再値下げしました かごバッグ ...



POMTATA ポンタタ , カウレザー スクエア ショルダー バッグ “OWEN LE SHOULDER” owen-le-shouldr-fn レディース