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Pomtata ポンタタ ゴートレザー カゴバッグ フェイクファーポーチ付
商品番号 N80795974930
商品名

Pomtata ポンタタ ゴートレザー カゴバッグ フェイクファーポーチ付
ブランド名 ポンタタ
特別価格 税込 10,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴートレザーで目が細かくしっかり編みこみして仕上げられています。レザーならではの経年変化も楽しめるアイテムです。フェイクファーのバッグインポーチが付いてますので、春夏だけでなく、秋冬も使えると思います。【カラー】本体（トートバッグ）：トープバッグインポーチ：ブルー【サイズ】幅：25.5cm高さ：23cmマチ：14cm重さ：550g【素材】本体：山羊革内装：アクリル原産国：インド定価：44000円（税込）※自宅保管品ということを御理解の上、ご購入お願いします。かごバッグトートバッグ
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