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- 呉竹精昇堂かほりすみ5本セット龍脳 蘭奢待 白檀 麝香 伽羅 ★高級 書道 道具
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商品詳細
新品☆未使用です。商品サイズ8.5×1.7×1.2㎝ 5種0.8丁型×5本麝香(じゃこう)：純黒で落ち着きのある墨色で、淡墨では透明感がある蘭著待(らんじゃたい)：漆黒にやや青味を帯びた重量感あふれる墨色龍脳(りゅうのう)：赤味を帯びた黒の美しい墨色で、淡墨では赤紫系白檀(びゃくだん)：松煙を原料にした青墨で、深く落ち着きのある青味伽羅(きゃら)：澄んだ明るい青味で、連綿体の流れるような書体に適する#かほりずみ#かほりすみ
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