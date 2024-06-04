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【新品タグ付き】NEXT ネクスト コーデュラ トートバッグ　ブラック
商品番号 V64911722864
商品名

【新品タグ付き】NEXT ネクスト コーデュラ トートバッグ　ブラック
ブランド名 ネクスト
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、使う機会がなくなってしまい自宅で保管していました。新品未使用ですが神経質な方のご購入はお控えくださいませ。折りたたんでの発送となります。　定価:11550円どんなシーンでも大活躍！耐久性に優れた、軽くて使いやすいトートバッグシリーズ。ナイロンの約７倍の強度をもつ耐久素材”CORDURA”　を使用。様々なアイテムをまとめて入れられる、収納力抜群のトートバッグです。ボディとハンドルのカラーコンビネーションもポイント。A4サイズのアイテムが収納可能なトートバッグ。軽いので、パッと持ってお出かけできちゃいます。中は、オープンポケット＆ファスナーポケット付で、小物の整理もバッチリです。■素材についてこちらの製品は天然皮革を使用しており、革そのものの風合いを生かすため、過度な色止め加工などは行っておりません。そのため、水に濡れたり、強い摩擦などにより、色落ちする恐れがございます。薄い色のお洋服などにお持ちいただく場合には、ご注意くださいますようお願い申し上げます。サイズ：33cm×29cm×16cm持ち手の高さ：18cm重さ：400g素材：ポリエステル×牛革原産国：日本製カラー：ブラックカラー···ブラック柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)8/20
http://narcologia.ru/goods/ambassador931306.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador126906.html
http://narcologia.ru/goods/Persia288788.html
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