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ourenのバーイヤーカフです。お色はシルバーとなります。SILVER925で作られています。商品詳細は、７枚目にありますので参考にしていただければと思います。試着のみの美品となります。一目惚れしたのですが、着用機会がなく泣く泣くの出品となります。