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商品詳細
ourenのバーイヤーカフです。お色はシルバーとなります。SILVER925で作られています。商品詳細は、７枚目にありますので参考にしていただければと思います。試着のみの美品となります。一目惚れしたのですが、着用機会がなく泣く泣くの出品となります。
http://narcologia.ru/goods/cowpox443339.html
http://narcologia.ru/goods/preference420438.html
http://narcologia.ru/goods/browse868391.html
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Silver925 Minimal Bar Earrings LOKA -ロカ- | Ops.(オプス)公式ストア
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