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【最終値下げ】CHANEL シャネル ショルダーバッグ
商品番号 M83187996124
商品名

【最終値下げ】CHANEL シャネル ショルダーバッグ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 48,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANELシャネルショルダーバッグ正規店での購入ですが、レシート等はございません。幅：約30cm高さ：約16cm付属品：保存袋のみ(ギャランティカードは紛失)2008年に購入した古い製品ですが、それほど使用しなかったので状態は悪くないと思います。目立つダメージはございませんが、下部四角やサイド上部に若干の擦れがございます。お写真にてご確認下さい。中古品・自宅保管品ですので、上記のダメージの程度、その他細かい所まで気になさる方は、ご購入をお控えくださいませ。また、これ以上の値下げ交渉には応じられませんのでご了承下さい。素材···その他レザー(本革)カラー···ブラック#CHANEL#ショルダーバッグ#チェーン#ビンテージ
http://narcologia.ru/goods/moped368368.html
http://narcologia.ru/goods/financier718860.html
http://narcologia.ru/goods/response999342.html

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