銀河鉄道999（メーテル）Tシャツ

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商品詳細
銀河鉄道999（メーテル）Tシャツです。タグ付きの新品・未使用です。ずっとタンス保管していました。【サイズ】XS・着丈：56cm・肩幅：34cm・身幅：41cm・袖丈：16cm※平置きでの採寸です。多少の誤差はご容赦ください。【素材】・綿100%※タグ付き新品未使用品ですが、タンスでの保管期間が長かった為、経年劣化をご理解の上ご検討ください。※不明な点については、必ずご購入前にご質問ください。※完璧な状態・綺麗な状態の商品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。#銀河鉄道999#松本零士#Tシャツ
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