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- お値下げ【未使用に近い】エマテイラー ブラウス
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商品詳細
一度のみ着用です。綿65%、ナイロン33%、ポリウレタン2%◾️サイズ 表記 フリー（M.Lサイズ相当） ※着丈78 ※袖丈 52 ※身幅48平置き実寸サイズ(cm)素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さいませ。色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント
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