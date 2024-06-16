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お値下げ【未使用に近い】エマテイラー　ブラウス
商品番号 V75403417928
商品名

お値下げ【未使用に近い】エマテイラー　ブラウス
ブランド名 エマテイラー
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度のみ着用です。綿65%、ナイロン33%、ポリウレタン2%◾️サイズ　表記　フリー（M.Lサイズ相当）　　※着丈78　　※袖丈　52　　※身幅48平置き実寸サイズ(cm)素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さいませ。色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント
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