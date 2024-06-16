お値下げ【未使用に近い】エマテイラー　ブラウス

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一度のみ着用です。綿65%、ナイロン33%、ポリウレタン2%◾️サイズ 表記 フリー（M.Lサイズ相当） ※着丈78 ※袖丈 52 ※身幅48平置き実寸サイズ(cm)素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さいませ。色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント